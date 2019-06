Fãs da LEGO de todo o mundo rumam a Paredes de Coura

Andreia Alexandra Fernandes Hoje às 13:32, atualizado às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Paredes de Coura volta a ser palco das mais variadas criações feitas com peças LEGO. Até domingo, o Centro Cultural enche-se de fãs, entre os 200 AFOLs - Adult Fan of LEGO, estão pessoas vindas de 19 países diferentes, desde a Austrália até aos Estados Unidos da América, nesta que é a 4ª edição deste evento promovido pela Comunidade 0937 e pela Câmara Municipal de Paredes de Coura.

Durante o fim de semana estão em exposição as mais variadas construções em LEGO que vão desde monumentos icónicos de todo o mundo, réplicas de automóveis, comboios, naves espaciais, representações de obras de arte, ou recriações de filmes e séries, construções feitas com recurso a mais de 20 milhões de peças da LEGO.

O Paredes de Coura Fan Weekend já é uma referência neste tipo de eventos da marca dinamarquesa e só tem paralelo com outros dois eventos que se realizam no Japão e na Dinamarca.

Com entrada gratuita, este é considerado um evento para miúdos e graúdos quer sejam ou não apreciadores da LEGO e, segundo a autarquia, a realização do Fan Weekend em Paredes de Coura, no coração do Alto Minho, tem feito "despertar o entusiasmo no mundo e na imprensa especializada, ao ponto de desde logo na primeira edição do "Paredes de Coura Fan Weekend em 2016 - LEGO Fan Event, ter sido considerada por muitos como dos melhores eventos do ano".