Há uma novidade nas pulseiras do festival Paredes de Coura

É praticamente impossível a inovação passar despercebida, a não ser que se trate de uma estreia em Paredes de Coura.

Todas as pulseiras têm, este ano, um elemento novo. " A sério... não sei mesmo para que serve este cartão de plástico, mas deve ter a ver com a identificação", disse-nos Pedro, de 21 anos, natural do Porto, e que vem ao festival pela quarta vez consecutiva. "Deve ser uma inovação tecnológica muito grande. Só não gosto porque acho que não vai dar para andar com a pulseira muito tempo. Costumo andar com várias durante anos, mas com este cartão vai ser incómodo. Acho que vou tirá-la logo depois do festival", disse-nos a Ana, de 19 anos, que veio de Lisboa.

