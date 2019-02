Homem de 72 anos morre ao cair de uma árvore em Paredes de Coura

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 21:48 Facebook

Um homem com 72 anos morreu após sofrer uma queda de uma árvore, esta quinta-feira, em Parada, Paredes de Coura.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a vítima estaria a trabalhar na poda num terreno de um vizinho quando se deu a ocorrência, cerca das 16.30horas.

A situação foi comunicada à Autoridade para as Condições do Trabalho. No local estiveram militares do Núcelo de Investigação Criminal da GNR. E não há suspeitas de crime.

O corpo foi transportado pelos Bombeiros de Paredes de Coura, que mobilizaram uma viatura com dois homens.