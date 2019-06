Homem morre em acidente com retroescavadora em Paredes de Coura

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:12 Facebook

Um homem de 40 anos morreu após o despiste de uma retroescavadora, esta quarta-feira, cerca das 19.58 horas, em Paredes de Coura.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente terá ocorrido "fora de estrada, em zona de monte".

Estiveram no local 14 operacionais com cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, o INEM com as VMER e SIV de Valença e a GNR.

O óbito foi confirmado ao JN por fonte do Comando Territorial da GNR de Viana, que adiantou tratar-se de "um acidente de trabalho em propriedade privada".

A vítima tinha residência em Paredes de Coura. O corpo foi transportado para o IML de Viana do Castelo.