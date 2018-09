O amor vegano que está a transformar Paredes de Coura

Idalina Casal Hoje às 13:04 Facebook

As cadelas Caju e Goji e o borrego Zacarias são a comitiva de boas-vindas na Quinta das Águias, em Paredes de Coura. Ali encontraram o refúgio e a esperança ao lado de Ivone e Joep Ingen Housz, o casal vegano que há 13 anos se mudou para Rubiães à procura de uma nova vida em harmonia com a natureza.

Juntos criaram um santuário animal que já tem cerca de 130 animais e há três anos acenderam a chama que deu origem ao primeiro congresso vegetariano de Paredes de Coura, cuja quarta edição começa esta sexta-feira. Para o casal, este será o ano da afirmação do certame com a presença de especialistas mundiais para discutir o impacto da alimentação na saúde, no planeta e no bem-estar animal.

Organizado pelo Município de Paredes de Coura em parceria com a Associação Quinta das Águias, o congresso internacional Paredes de Coura Vegetariana decorre até ao próximo domingo e nesta quarta edição, o foco serão as evoluções científicas e estratégias concretas de mudança que podem ser adotadas no quotidiano.

Tino Alves, o produtor courense de alheiras vegetarianas, será um dos congressistas e vai apresentar um novo hambúrguer vegetariano de feijão e o investigador holandês Mark Post vai apresentar o conceito de carne artificial, apontada como solução alimentar sustentável pela diminuição de produção de gases de efeito estufa e de consumo de água. João Malva, especialista em doenças neurodegenerativas, fará uma comunicação sobre a relação entre estilo de vida, nutrição e envelhecimento saudável e no sábado à noite será exibido o documentário "Chasing the thunder" - Sea Shepherd, sobre a atividade baleeira ilegal.

Ao longo dos três dias, a equipa de cozinheiras da escola de Paredes de Coura será responsável pela preparação dos almoços vegan sob a orientação de Rita Parente e André Nogueira, autores do blogue Cocoon Cooks e do livro "Vegan para todos". As inscrições devem ser feitas através do email coura.vegetariana@quintadasaguias.org.

Mudança de vida

Joep Ingen Housz tem 70 anos e há 20 que é vegano. Confessa que desde criança nunca gostou de carne e peixe, mas comia obrigado pela mãe. A mudança de dieta e de vida foi "de um dia para o outro, depois de ouvir uma voz interior", recorda. Diz orgulhosamente que não toma medicamentos e tem saúde para dar e vender. Formado em engenharia informática, fez carreira nessa área em empresas do mundo inteiro. Em França, Joep começou a seguir a filosofia budista e conheceu Ivone. Mudaram-se para o Porto pouco depois e há 14 anos que estão casados.

Com 61 anos, Ivone tornou-se vegetariana em 2001, depois de ter visto imagens de como os animais eram abatidos para consumo. Deixar de comer peixe foi o que mais custou (e ainda custa) a Ivone, mas a vontade de viver em harmonia com todas as formas de vida depressa suplantou essa contingência.

Depois de uma vida agitada, ele no mundo empresarial e ela como psicóloga, abandonaram o stresse do Porto e foram atrás do sonho de viver na natureza, revivendo a alegria das suas infâncias. A primeira opção foi procurar um lugar no Algarve, mas o preço e a quantidade de estrangeiros depressa os desmotivou. Numa viagem pelo Alto Minho, Joep sentiu algo diferente. "Aqui há uma vibração de vida especial, as pessoas estão mais conectadas, mais vivas, têm o coração aberto", descreve.

Quando visitaram a quinta em Rubiães estava abandonada e tomada por silvas. "Mas tinha dois carvalhos que pareciam estar de braços abertos para nos receber. Era um sinal de que nos estavam a acolher e a pedir proteção", acredita Ivone. O espaço de cinco hectares deixou de se chamar Quinta da Moreira e passou a chamar-se Quinta das Águias, porque enquanto decorriam as obras, águias sobrevoaram o local. Das ruínas surgiram espaços para retiros de ioga e de alojamento para turistas que podem comer refeições veganas cozinhadas por Joep. A quinta tem-se transformado, paulatinamente, no centro nevrálgico do vegetarianismo em Paredes de Coura, "num processo nada planeado", garante Ivone.

O facto é que depois da primeira edição do congresso, que contou logo com o apoio e impulso municipais, os restaurantes de Paredes de Coura passaram a incluir pratos vegetarianos na ementa e nas escolas do concelho também já há essa prática. "Com a idade que temos, acho que estamos a cumprir a nossa missão", diz Ivone, sublinhando o espírito familiar que rodeia a quinta e quem por lá passa.

"A Humanidade está a agir como aquelas pessoas no baile a bordo do Titanic quando estava prestes a embater no icebergue. A forma como vivemos vai trazer grandes problemas no futuro e eu sinto a obrigação de ajudar no que puder. Acho que através da Quinta das Águias estou a dar o meu pequeno contributo para um mundo melhor", concluiu Joep.