Ligação da zona industrial de Paredes de Coura à A3 já aberta ao trânsito

A nova ligação do parque industrial de Formariz, em Paredes de Coura, à A3 (autoestrada Porto-Valença), foi aberta ao trânsito esta sexta-feira.

"A abertura da via ao trânsito era algo que Paredes de Coura esperava há demasiado tempo. Por isso, queremos que abra e nos sirva, que crie dinâmica económica, que una as pessoas, se possível já ontem", justifica Vítor Paulo Pereira, presidente da Câmara de Paredes de Coura, sobre a ambicionada abertura desta importante infraestrutura para os courenses e tecido empresarial.

"Achamos que é mais importante que as pessoas beneficiem da utilidade da estrada nova, do que esperem por um ato formal de inauguração", sublinha o autarca em comunicado.

PUB

"O ato formal de inauguração esteve agendado, mas não foi possível devido ao mau tempo. No entanto, será realizada cerimónia formal com representação do Governo no início de abril. Será um momento de festa para os courenses", adiantou Vítor Paulo Pereira.