Ministro do Ambiente inaugura centro de ciclismo em Paredes de Coura

Um centro dedicado às várias disciplinas do ciclismo de lazer, com cerca de 1300 quilómetros de trilhos associados, foi inaugurado anteontem pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, na Paisagem Protegida do Corno do Bico em Paredes de Coura.

O novo "Centro Cyclin Portugal" instalado junto ao Centro de Educação e Interpretação Ambiental (CEIA), daquela área protegida em Vascões, integra oito percursos de BTT, oito de ciclismo de estrada, cinco de gravel, e pistas de XCO e XCC.

A estrutura integra a rede nacional de Centros Cyclin Portugal com homologação da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Na sua visita à Paisagem Protegida do Corno do Bico, para assinalar a entrada em atividade do novo espaço, Duarte Cordeiro, referiu que vai procurar organizar em Paredes de Coura "uma reunião com industriais, agrupamentos de baldios, entidades universitárias, Agência Portuguesa do Ambiente e sectores económicos". O objetivo será, segundo nota de imprensa divulgada pelo município, "estudar como é possível investir no capital natural e com isso demonstrar à comunidade o papel da compensação para o território". O governante destacou "a ousadia do autarca Vitor Paulo Pereira quando há dias defendeu o desenvolvimento do ecossistema e a necessidade de se encontrar um enquadramento jurídico para compensar quem cuida da floresta, por considerar que prestam um serviço à humanidade". "É possível inovar na natureza, reconhecendo o valor que os territórios têm", sublinhou o ministro, apontando como caminho a "descarbonização da indústria e investindo na natureza".

Para o autarca de Paredes de Coura, "a paisagem é uma relação e é dinâmica, pelo que tem que se conciliar os interesses económicos e a biodiversidade com equilíbrio".