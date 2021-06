Motociclista de 24 anos em estado grave após despiste em Paredes de Coura

Um motociclista com 24 anos ficou em estado grave, este sábado de manhã, após o despiste do veículo em que seguia na Estrada Nacional 201, em Romarigães, Paredes de Coura.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para a ocorrência foi dado às 10.56 horas e a vítima foi transportada para o hospital de São João do Porto.

Na sequência do despiste, o jovem foi projetado e sofreu ferimentos graves. No socorro estiveram envolvidos operacionais dos Bombeiros de Paredes de Coura, SIV de Ponte de Lima, VMER do Alto Minho e GNR.