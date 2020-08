Mulher sofre queimaduras graves a assar chouriça com álcool em Paredes de Coura

Uma mulher com 24 anos de Paredes de Coura sofreu, este domingo à noite, queimaduras de 2.° grau na zona do peito, quando manuseava um frasco de álcool que utilizava para assar chouriça.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o incidente aconteceu cerca das 20.03 horas.

A vítima ainda foi assistida no Centro de Saúde de Paredes de Coura, mas foi encaminhada para o hospital de S. João do Porto.

A jovem com 24 anos, de acordo com informação dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, foi transportada por uma ambulância e dois operacionais daquela corporação, com o apoio da SIV de Valença.