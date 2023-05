Nova ligação a Coura sem curvas mas com reparos

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:02 Facebook

Twitter

Partilhar

População de Paredes de Coura realça tempo e segurança, mas critica rotundas que atrapalham pesados.

Uns aplaudem, outros ajuízam sobre a engenharia da estrada e alguns ainda nem estrearam a nova ligação de Paredes de Coura à A3 (autoestrada Valença-Porto), aberta à circulação há pouco mais de um mês. A variante, que custou cerca de 10 milhões de euros e liga o nó de Sapardos e o Parque Empresarial de Formariz, abriu a 24 de março, sem cerimónia (estava prevista para hoje com a presença do primeiro-ministro, António Costa, mas foi adiada). E era reclamada há décadas por políticos e população, em nome do progresso e do fim das viagens de curva e contracurva pela velha EN303.