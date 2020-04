Paredes de Coura abre linha telefónica de primeiro auxílio à população

A Câmara de Paredes de Coura abriu uma linha telefónica para atender às primeiras necessidades da população que não dispõe ou não utiliza Internet.

Após ter criado uma plataforma de medicina digital P5, assegurada por médicos e enfermeiros de várias especialidades, a autarquia avança agora com a opção do atendimento por telefone.

A iniciativa surge no âmbito de uma parceria entre a Câmara de Paredes de Coura e a Escola de Medicina da Universidade do Minho (Uminho). "Os courenses que não tenham acesso a computadores ou smartphones têm agora a possibilidade de serem atendidos à distância de um simples telefonema. Basta, para isso, marcar o 253 144 420 - opção 3, exclusiva para Paredes de Coura", informou esta sexta-feira aquela autarquia em comunicado.

A P5, até agora apenas disponível em www.p5.pt/registo-paredes-de-coura, está também acessível através de telefone. Permite "o esclarecimento de dúvidas de saúde ao nível da prevenção, orientação e pode inclusive servir de pré triagem à infeção por COVID-19, antes do recurso à linha oficial do SNS24, evitando a sobrecarga dos serviços".

"Num contexto de ansiedade, e com o receio de muitas pessoas se dirigirem aos centros de saúde, esta linha poderá ser um primeiro auxílio para as pessoas que estão preocupadas com o COVID-19 ou outra doença que precise de acompanhamento", afirma o presidente da Câmara de Paredes de Coura, Vítor Paulo Pereira.