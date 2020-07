Paredes de Coura apoia pequenos negócios e oferece vales de compras a famílias carenciadas

Hoje às 17:28 Facebook

O Município de Paredes de Coura vai atribuir apoio financeiro aos agentes económicos com estabelecimento físico localizado no concelho, tendo por objetivo mitigar os constrangimentos causados pela pandemia da covid-19. Uma medida que também se complementa com a oferta de vales de compras aos munícipes em situação de vulnerabilidade económica.

O apoio financeiro aos agentes económicos, pessoas individuais e coletivas, com estabelecimento físico, aberto ao público, localizado no concelho, decorre de uma deliberação tomada pela Câmara Municipal em reunião extraordinária do passado dia 6 de maio, e abrange todos os agentes económicos com volume de negócios inferior ou igual a 150 mil euros no ano de 2019. O apoio financeiro vai ter natureza pecuniária e traduz-se no montante de 200 euros a ser atribuído numa única vez.

"Este montante visa atenuar os custos destes agentes económicos e pequenos negócios na compra de materiais de proteção, de forma a que os seus estabelecimentos respondam a todos os requisitos de segurança preconizados pelas autoridades de saúde", explica a autarquia. O requerente do apoio apenas não poderá ter dívidas por regularizar à Câmara Municipal no momento da apresentação do requerimento, que poderá ser solicitado no Balcão Único do Município, localizado no edifício dos Paços do Concelho.

