Paredes de Coura decora rua com alerta para um "Mundo (mesmo) ao contrário"

A Rua Conselheiro Miguel Dantas, em Paredes de Coura, Viana do Castelo, ganhou uma decoração diferente. Este ano não houve a animação tão caraterística do evento "O Mundo ao Contrário", mas o Município não deixou de dar uma tonalidade diferente a uma das principais artérias do concelho.

Uma vez mais, a artista convidada para realizar o trabalho foi Madalena Martins. O tema sobre o qual a autora decidiu debruçar-se salta bem à vista: o novo coronavírus, que alterou a vida de todos nós.

"Este projeto tem por objetivo lembrar às pessoas que o vírus está no meio de nós. Portanto, temos de viver nestas circunstâncias e tomar todas as precauções para evitar que o contágio alastre. Não se trata de fazer qualquer apologia do vírus, mas como todos sabem ele estará sempre no meio de nós até ser encontrada uma vacina que permita o regresso à normalidade", explica o Município.

