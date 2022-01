Paredes de Coura em choque com morte de menino de dois anos em França

A morte de um menino de dois anos, filho de um casal de emigrantes, após queda da janela de um 4.º andar em França, provocou uma onde de choque em Paredes de Coura. O acidente ocorreu na passada terça-feira e o funeral está marcado para amanhã em Bico, naquele município.

Segundo relatou ao Jornal de Notícias a tia do menino, Cláudia Feijó, Samuel Feijó Rodrigues terá caído por volta das 12 horas de dia 4, após ter "conseguido abrir uma janela do quarto dos pais".

"Estava com a minha irmã em casa. Ela estava na cozinha com ele a brincar. Estiveram toda a manhã, como faziam sempre. Entretanto, ela foi dar de comer à cadela e preparar-se para ir a uma consulta, porque vai ser operada, e ele desapareceu", contou Cláudia, continuando. "Pensou que ele estivesse num quarto de brincar, mas espreitou, chamou e não o viu. Procurou-o no quarto dela e já viu a janela aberta. Ele estava caído lá em baixo de costas".

Segundo a tia, ainda foram feitas tentativas de reanimação, mas "já não havia nada a fazer". "Ele nunca foi para a janela. Desconfiamos que possa ter sido uma pomba que pousou e ele foi abrir. Era muito brincalhão, nunca queria estar quieto", descreve.

Samuel completaria três anos a 24 de abril, era o filho mais novo de Paulo Rodrigues, de 38 anos, natural de Bico, e de Marina Feijó, com 40, natural de Castanheira. As duas freguesias pertencem ao concelho de Paredes de Coura. O casal, residente na zona de Ville St George, em França, tem ainda outro rapaz com sete anos.

"Pelo que ouço, pelas mensagens que enviam para a minha irmã, para mim e para o meu irmão, aqui em Coura está tudo em choque. É uma tragédia", afirma a tia, adiantando que a irmã, Marina Feijó, "teve que depor na polícia na quarta-feira (dia 5), mas o caso foi considerado um acidente". "São crianças", concluiu.

O funeral realiza-se amanhã, pelas 15 horas, no cemitério de Bico, Paredes de Coura.