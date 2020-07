Paredes de Coura investe em pista de modalidade olímpica de BTT

A Câmara Municipal de Paredes de Coura está a construir uma pista de BTT- XCO (cross country olímpico) na aldeia de Vascões, junto à Paisagem de Corno de Bico. Com 4,1 quilómetros de extensão, a pista representa um investimento de cerca de 70 mil euros e foi pensada para competição.

Segundo o presidente da Câmara, Vítor Pereira, a criação do circuito no Lugar de Chão Longo, "já está na fase final dos trabalhos e estará disponível para os amantes da modalidade no final de agosto". O local será visitado esta quinta-feira por Pedro Vigário, Selecionador Nacional de UVP-FPC BTT e Ana Rita Vigário, Selecionadora Nacional UVP-FPC Ciclismo Feminino de BTT e Estrada, e ainda por responsáveis da Associação de Ciclismo do Minho, José Luís Ribeiro e Nuno Lopes. "O horizonte pretendido é verificar as condições para a curto médio prazo realizar provas da Taça de Portugal e internacionais", informou o autarca.

Em Portugal existem pistas semelhantes no Jamor, Marrazes, Anadia e Guimarães.

A pista de Coura insere-se num projeto mais alargado, que inclui a construção na mesma zona e em simultâneo de um Centro de Cycling, num investimento de 220 mil euros, também até fim de agosto.

"Serão criados trilhos, ligados ao Centro de Cycling, em todas as freguesias do concelho", disse Vítor Pereira, concluindo que "a ideia é desenvolver em Paredes de Coura um grande projeto velocipédico que explore de forma sustentável as condições ambientais e paisagísticas do território, com especial foco na Paisagem Protegida de Corno de Bico".