A iniciativa, que decorrerá este fim de semana, propõe aos courenses e visitantes confortar o estômago com o melhor desta estação.

No total, são uma dezena de restaurantes que aderem a esta iniciativa. Abrigo do Taboão, Miquelina, O Lino, Barbaças, Forno do Minho, Furão, Xisto, Os Mouras, Albergaria e Pizzaria Romântica vão apresentar ementas características da estação ao almoço e jantar deste sábado, bem como ao almoço de domingo.

