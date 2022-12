Paredes de Coura volta a expor construções Lego

A vila de Paredes de Coura volta a receber, nesta época natalícia, mais uma edição do evento "Arte em Peças", de construções com peças Lego.

A exposição começou sábado e decorre até 31 de dezembro, e reúne desde réplicas de monumentos portugueses, como a Torre dos Clérigos, o templo de Santa Luzia de Viana do Castelo, castelo de Guimarães e Torre de Belém, a cenários medievais, do velho oeste norte-americano, cidades, persas, alienígenas e inspirados em séries de filmes como Star Wars, Astérix, Senhor dos Anéis ou Jurassic Park.

Organizado pela Comunidade 0937 e câmara de Paredes de Coura, o evento ocupa cerca de 500 metros quadrados nas galerias da Caixa de Brinquedos, espaço municipal localizado no Largo Hintze Ribeiro, a praça central da vila.

Segundo comunicado divulgado pelo município de Paredes de Coura, as construções presentes na exposição são "originais, criadas por fãs adultos sem a necessidade de instruções". E estão também expostos no mesmo local "alguns conjuntos oficiais da Lego".

PUB

A Comunidade 0937 trata-se de um grupo de fãs do brinquedo de construção da marca Lego, fundado em 2006 e que anualmente realiza dois grandes eventos naquela vila minhota, o Arte em Peças na quadra natalícia e o Paredes de Coura Fan Weekend, convenção internacional de fãs da marca, no segundo fim de semana de junho.