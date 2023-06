Paredes de Coura volta a ser o paraíso para fãs da Lego no fim de semana

Visitantes poderão ver monumentos de vários pontos do mundo, mosaicos que representam obras de arte, réplicas de automóveis, comboios, naves espaciais e construções que revisitam filmes e séries de TV.

O "Paredes de Coura Fan Weekend 2023 - LEGO® Fan Event" vai reunir na vila alto minhota cerca de 150 adultos entusiastas da marca de brinquedos dinamarquesa. Evento conta com a presença de fãs de todas as partes do mundo, incluindo a Austrália, África do Sul, Canadá, Estados Unidos da América, Brasil e Europa, no entanto a maioria vem de Inglaterra e da vizinha Espanha.

As criativas construções Lego estarão expostas no Centro Cultural de Paredes de Coura, que o público em geral também pode visitar no sábado e no domingo. A exposição estará aberta de sexta a domingo, entre as 10 horas e o meio dia e as 14 e as 18 horas, com entrada gratuita.

O evento também terá uma "playzone", onde os visitantes poderão criar as suas próprias construções com milhares de peças disponíveis.

O "Paredes de Coura Fan Weekend 2023 - LEGO® Fan Event" é promovido pela Comunidade 0937 com a colaboração da Câmara Municipal.