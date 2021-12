Passam a fronteira porque comprar em Portugal "está difícil"

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:59 Facebook

Tradição de ir a Espanha mantém-se. Portugueses adquirem quase tudo mais barato. Menos 30 cêntimos por litro nos combustíveis e gás a metade do preço.

A tradição de fazer compras em Espanha para as populações da fronteira ainda é o que era. O fluxo de clientes pode não ser o de antes da pandemia, mas os parques de estacionamento dos supermercados espanhóis continuam lotados de carros de portugueses.

Nesta época encontra-se todo o tipo de clientela, com destaque para os que fazem compras todo o ano. Enchem os depósitos de combustível (menos 30 cêntimos por litro), levam botijas de gás (quase a metade do preço) e muitos outros produtos, como café ou presunto, onde as diferenças são substanciais (veja alguns exemplos na infografia).