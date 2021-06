Reportagem: Alice, Carminda, Filomena e Prazeres dominam a Internet

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:30 Facebook

Projeto de inclusão digital para maiores de 55 anos criado em Paredes de Coura vai para Guimarães e Braga.

"Ai que giro! Que fixe!". Filomena Ribeiro, de 70 anos, antiga professora de Artes Visuais, ri e bate palmas, enquanto joga no telemóvel um jogo de memória. É a última aula em Paredes de Coura do projeto-piloto OITO (Oficinas de Inclusão Tecnológica Online) da Escola de Medicina da Universidade do Minho (UMinho), que visa incutir competências digitais em pessoas com mais de 55 anos. E a formanda vive ao máximo os últimos momentos da formação, ao lado das camaradas da sua geração, Carminda, Alice e Prazeres, que agora já dominam a Internet.