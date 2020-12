Soldadinhos de Chumbo e Banda às Riscas animam Natal nas ruas de Paredes de Coura

Hoje às 15:57 Facebook

Nas ruas de Paredes de Coura não vai faltar animação nos dias que antecedem o Natal. No fim de semana de 19 e 20 de dezembro, bem como nos dias 23 e 24, as ruas da vila no coração do Alto Minho vão ser percorridas pelos Soldadinhos de Chumbo e pela Banda às Riscas, respetivamente.

"Do repertório tradicional português, dixieland, jazz e marchas militares aos temas do imaginário coletivo e circense vão dar o tom e o som por estes dias em que também o mundo maravilhoso das construções Lego para miúdos e graúdos se estende por mais de 100 espaços do comércio e serviços da vila de Paredes de Coura", deu nota a autarquia.

