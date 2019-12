Trabalhadores da fábrica de calçado Kyaia protestam contra horário alargado

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:40 Facebook

Uma manifestação juntou este sábado em Paredes de Coura trabalhadores das fábricas de calçado da Kyaia em protesto contra o prolongamento do horário de trabalho imposto pela administração, como compensação de duas pausas de 10 minutos gozadas durante o dia.

O conflito laboral nas empresas do Grupo do Calçado Fortunato- Kyaia em Paredes de Coura e Guimarães já se arrasta desde outubro, com os trabalhadores, a não cumprir as pausas como forma manifestar o seu descontentamento, já que para as mesmas lhes atrasam a hora de saída.

"A administração do Grupo do Calçado Fortunato- Kyaia, pretende, violando as normas do Contrato Coletivo de Trabalho, impor de forma ilegal duas pausas de 10 minutos, prolongando o horário de trabalho diário em 20 minutos e semanal em uma hora e 40 minutos", acusa o Sindicato Calçado do Minho e Trás-os-Montes num comunicado em que se manifesta solidário com a luta.

E refere que, face à recusa dos trabalhadores em fazer as pausas "como represália o patrão reduziu-lhes o salário (outubro e novembro e injustificou o tempo das pausas diárias". Nas ruas de Coura, os trabalhadores acusaram o patrão de "violar o contrato de trabalho".