131 metros de bolo para ajudar bombeiros de Ponte da Barca

A vila de Ponte da Barca acolheu este domingo a montagem na rua de um bolo de mel com 131 metros de comprimento, que a seguir foi vendido para ajudar os bombeiros daquele município.

Foi a 5.ª edição do "Maior Bolo de Mel de Portugal", que contou com a colaboração de quatro pastelarias locais. Na sua página de Facebook, a Associação Humanitária e o Comando dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca já agradeceu, dizendo-se "de coração cheio", a atribuição das receitas do evento à sua causa e a participação do público.

E informou: "Este ano o bolo atinguiu os 131,40 metros de comprimento, representando praticamente o dobro do comprimento do ano passado". Comentou ainda "o grande sucesso" e "a forte adesão popular" ao evento.