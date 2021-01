A guerra de Lavradas por uma nova igreja

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:08 Facebook

Projeto de templo que ardeu em 2017 e pago pelo povo não reúne consenso. Lavradas espera há três anos pela reconstrução.

Três anos passaram desde que, em dezembro de 2017, a freguesia de Lavradas, Ponte da Barca, acordou sobressaltada de madrugada com um incêndio a destruir a igreja. O fogo provocado por um curto-circuito deixou apenas as paredes do templo em pé e provocou consternação geral.

O bispo de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira, falecido no verão passado, apelou então à generosidade do povo para se reconstruir a igreja paroquial de S. Miguel de Lavradas e a adesão foi tal que os donativos atingiram "mais de 400 mil euros". Aliaram-se à causa não só a população local e as paróquias em redor, mas também comunidades de emigrantes espalhadas pelo Mundo. A onda solidária quebrou-se, no entanto, quando ganhou terreno a discórdia por causa do projeto escolhido pela diocese, que passa, em vez da reconstrução, pela edificação de uma igreja nova ao lado da velha, com demolição de uma antiga casa paroquial. E gerou-se um impasse, que dura até hoje.