Abastecimento de água sujeito a falhas durante três dias em Ponte da Barca

O município de Ponte da Barca divulgou esta terça-feira um aviso à população sobre uma "falha no abastecimento de água de 3 a 5 de agosto", após ter "detetado um consumo anormal" em reservatórios daquele concelho.

Fonte da autarquia justifica os cortes com uma alegada rutura de uma conduta, que liga aos sistemas que abastecem a zona da vila (sede de concelho) e Vila Nova de Muía (urbanização Jardins do Lima). E afirma que a situação "não está relacionada com a seca".

"O que se passa é que há uma rutura numa conduta, que não é à superfície e não é visível, pelo que ainda não se conseguiu identificar. E há que fazer cortes por secções, durante curtos períodos de tempo em cada sítio, evitando que isto cause transtorne à população", indicou a fonte, garantindo que "não é uma suspensão do abastecimento durante três dias, nem afeta toda a população".

"Dada a complexidade da situação, não é possível estimar o tempo de duração da falha de água. No entanto, os serviços operacionais da Câmara Municipal encontram-se no terreno para deteção e reparação do problema, com o objetivo de repor a normalidade o mais rápido possível", informa a Câmara no aviso publicado no site do município, pedindo "desculpas pelos eventuais incómodos causados, e apelando à máxima compreensão da população afetada".

A referida fonte explicou ainda que aquela situação "podia acontecer em período de seca ou fora". "Temos mecanismos que detetam consumos excessivos, que não correspondem ao consumo da população. Significa que a água se está a perder em algum sítio", justificou.

Quanto a eventuais medidas relacionadas com a seca que o país atravessa, a fonte garantiu: "Devido à nossa captação na albufeira de Touvedo, não temos falha de água. Podemos vir a ter em sítios que são nascentes, mas ainda não temos. E no geral, na rede de abastecimento da Câmara não há falhas. A albufeira garante-nos abastecimento por dois anos para a população".