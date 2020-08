Acidente com Canadair: Três horas para pousar a 300 metros das vítimas

Nuno Miguel Ropio com Ana Peixoto Fernandes e Alexandra Barata Hoje às 09:27 Facebook

O resgate aéreo das vítimas do acidente com um Canadair perto de Ponte da Barca, que estava numa operação de combate às chamas no Gerês, ocorreu somente três horas após serem ativados os dois meios de emergência médica helitransportada.

À falta de uma aeronave adaptada ao socorro aéreo em zonas montanhosas, falha apontada à Proteção Civil há vários anos, o héli do INEM só chegou ao local às 14.28 horas, quando a queda do avião se deu às 11.19 horas, e ainda teve de pousar a 300 metros dos operacionais que estavam num terreno que já fica do lado espanhol do Gerês.

Piloto morreu e co-piloto ficou ferido com gravidade Foto: Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Tendo em conta que as vítimas, entre elas Jorge Jardim - o piloto que faleceu junto da aeronave -, terão conseguido sair pelo próprio pé do Canadair após o embate, apurou o JN junto de elementos das equipas de socorro, o compasso de espera poderá ter sido decisivo. Mesmo contando com o facto de o INEM ter feito chegar antes ao local operacionais de Arcos de Valdevez e Viana do Castelo.

Para a Associação de Bombeiros e Agentes de Proteção Civil - Fénix, que há um mês alertou para a necessidade de uma resposta de resgate aéreo nesta zona do país, "o desfecho desta ocorrência podia ter sido diferente". "Alertámos para três casos, desde 26 de maio, em que o salvamento não foi assegurado corretamente. Num deles, a 6 de junho, o helicóptero da Força Aérea nem chegou ao local e a vítima foi tirada de Cidadelhe de forma muito pouco ortodoxa. Esta é a prova de que o sistema de Proteção Civil está esgotado, porque mantém desde 2015 falhas desta dimensão", apontou ao JN Carlos Silva, líder da Fénix.

A Força Aérea terá ativado para esta ocorrência, pelas 11.50 horas, duas aeronaves da Base do Montijo mas foram desmobilizadas. O JN questionou sem sucesso a Força Aérea e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). O JN também não conseguiu apurar o motivo para as três horas, entre a ativação do héli do INEM e o pouso, tendo em conta que a aeronave não contará com uma autonomia no ar de tanto tempo.

Governo ordena inquérito

O Ministério da Administração Interna mandou a ANEPC abrir um inquérito ao incêndio (ler mais na página 6). Porém, será Espanha a apurar o que originou a queda do avião, que veio a provocar a morte a Jorge Jardim, de 65 anos, que estava ao serviço do Centro de Meios Aéreos de Castelo Branco. O piloto português [ler perfil ao lado] ainda foi submetido a manobras de reanimação, mas faleceu no local onde a aeronave se despenhou.

No Canadair, que combatia um incêndio na zona de Manín, Galiza, depois de se ter abastecido na Barragem do Lindoso, seguia ainda um piloto espanhol, de 39 anos. Este sofreu vários traumatismos. Encontra-se, em estado grave, no Hospital de Braga.

O primeiro-ministro e o Governo apresentaram condolências à família enlutada. Já Marcelo Rebelo de Sousa falou diretamente com Henrique Jardim, filho do piloto falecido.v`

Jorge era um piloto experiente, em aviões e helicópteros. Há mais de 20 anos que combatia fogos. Trabalhava na Ocean Sky e era examinador da Autoridade Nacional de Aviação Civil. Natural de Moçambique, vivia em Leiria, onde foi diretor técnico da Escola de Pilotagem do Aeroclube de Leiria. Um piloto, formado por Jardim, diz que era daqueles que, como se diz no meio, "voava com o rabo", ou seja, "tinha tanta experiência e saber, que podia voar sem a ajuda de aparelhos". Deixa dois filhos.