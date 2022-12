Adolescente queimada com água a ferver na escola

Uma jovem de 16 anos, com paralisia cerebral, sofreu esta quarta-feira, queimaduras graves provocadas por água a ferver, quando estava a fazer higiene na Escola Secundária de Ponte da Barca.

De acordo com o Segundo Comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, Jorge Gonçalves, a adolescente, foi transportada para o Hospital de São João no Porto, com queimaduras da cintura para baixo. A corporação recebeu o alerta via CODU, cerca das 16.11 horas.

"O que apurámos é que as funcionárias da escola foram lavar a miúda, porque estava um bocado suja. Ela tem paralisia cerebral e ao lavá-la, a água estava a ferver e queimou-a nas partes baixas", relatou o Segundo Comandante, Jorge Gonçalves, referindo que a jovem estará institucionalizada num lar em Arcos de Valdevez.

Foi transportada para o Porto pelos Bombeiros com acompanhamento da VMER de Viana do Castelo.