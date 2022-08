Autarcas do Alto Minho e Galiza reclamam melhoria da ligação do IC28 à fronteira

Autarcas dos dois lados da fronteira vão reclamar, esta quarta-feira, num protesto conjunto, a melhoria da ligação do IC28 à fronteira.

Numa ação prevista para as 10 horas, na fronteira da Madalena, Ponte da Barca, representantes de municípios do Alto Minho e da Galiza vão assinar uma carta dirigida ao primeiro-ministro de Portugal, António Costa, e ao presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

Ao longo da missiva expressam "uma antiga reivindicação das duas regiões transfronteiriças e apelam para um maior envolvimento dos dois Governos na sua concretização".

Segundo nota divulgada pelo município de Arcos de Valdevez, os signatários consideram que "esta ligação é de extrema importância para o incremento da cooperação, da atratividade e da competitividade da região transfronteiriça e, neste sentido, deverá ser um desígnio dos dois Governos".

Os autarcas solicitam que "a concretização da ligação do IC28 à fronteira da Madalena e a Celanova seja realizada com brevidade, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência/Next Generation ou através de instrumentos de financiamento no contexto da cooperação transfronteiriça".