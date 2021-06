Desaparecidos no rio Lima já foram localizados

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:51 Facebook

Um passeio de barco de quatro jovens mais demorado que o previsto gerou esta tarde um falso alarme, cerca das 17 horas, para o seu desaparecimento no rio Lima, em Ponte da Barca, com mobilização de meios para buscas de duas corporações de Bombeiros e da GNR.

Segundo relatou o Comandante dos Bombeiros de Ponte da Barca, José Freitas, tratou-se de uma situação ocorrida com um grupo de amigos, que se encontravam na praia fluvial daquela vila.

Quatro deles saíram de barco para rio e terão decidido ir a um hipermercado comprar comida. Entretanto, decidiram sentar-se nas margens a lanchar, mas a demora preocupou os que ficaram em terra.

A aflição, agravada porque quem foi passear não levou os telemóveis e por isso estavam incontactáveis, levou os jovens que ficaram na praia a acionar o alerta, que foi recebido pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, cerca das 17.02 horas.

Fonte do CDOS informou que foram mobilizados para as buscas 21 operacionais com seis viaturas e um bote das corporações de Bombeiros de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez, e também da GNR.

Contactada a GNR de Viana do Castelo, informou que os jovens envolvidos "têm entre 15 e 16 anos" e se encontram bem. O desfecho feliz foi confirmado pelo CDOS, pelo Comandante José Freitas e pela fonte da GNR.