Capotamento de carro faz quatro feridos em Ponte da Barca

Um ferido grave e três leves é o resultado de um despiste seguido de capotamento de uma viatura ligeira de passageiros esta segunda-feira à tarde na Estrada Nacional 203 em Cidadelhe, Ponte da Barca.

Segundo o Comandante da corporação de Bombeiros local, a vítima grave é um homem de 61 anos, que sofreu vários traumatismos e ficou impossibilitado de sair pelos próprios meios do interior da viatura. Foi retirado do local por um helicóptero do INEM. Sofreram ferimentos ligeiros duas mulheres de 52 e 19 anos, e um homem com 22. Todos transportados para o hospital de Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu cerca das 14.55 horas, no Lugar de Cidadelhe, Lindoso. A viatura entrou em despiste, capotou e ficou tombada. O trânsito na zona ficou condicionado a uma das vias.

Foram mobilizados para o local 22 operacionais com sete veículos dos Bombeiros de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, SIV de Arcos de Valdevez, VMER do Alto Minho e GNR.