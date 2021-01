Comandante e bombeiro de Ponte da Barca infetados com covid-19 

O comandante dos Bombeiros de Ponte da Barca, José Freitas, está infetado com covid-19. O próprio anunciou este sábado a situação na sua página pessoal de Facebook.

A corporação também já tinha informado naquela rede social, ao início do dia, da existência de casos entre os seus profissionais, sem se referir ao comandante. E adiantando que a situação "não coloca em causa a operacionalidade" do corpo de Bombeiros.

"A corporação está limpa", disse José Freitas ao JN, referindo que, após ter surgido um primeiro caso de um bombeiro infetado, que fez o teste por apresentar sintomas e teve resultado positivo, foram testados 15 profissionais. Todos deram negativo à exceção do comandante.

"Encontro-me em casa em isolamento profilático, juntamente com a minha família. Felizmente estamos todos bem e sem sintomas", afirmou, comentando que desconhece a origem do contágio. "Não faço a mínima ideia. Sou muito cuidadoso. Ando com máscaras FP2 e tenho muito cuidado com lavar e desinfetar as mãos. Não consigo ter a perceção onde e como foi. Por mais cuidado que tenha, ninguém está livre", referiu.

Na passada quinta-feira, o presidente da Câmara de Ponte da Barca, Augusto Marinho, anunciou que também testou positivo.

Segundo o mais recente relatório da Unidade de Saúde Pública do Alto Minho, naquele concelho há 110 casos ativo.