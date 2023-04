Barragem do Touvedo corta caudal devido a corpo a boiar no rio Lima

A atividade da Barragem do Touvedo foi suspensa esta quinta-feira à tarde, para possibilitar a realização de buscas, após ter sido avistado um cadáver a boiar no rio Lima.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Ponte da Barca, Carlos Veloso, foi necessário proceder ao "corte do caudal ecológico", devido à forte corrente que se fazia sentir, a fim de permitir o resgate do corpo, em princípio, de um homem que estará desaparecido desde quarta-feira.

O alerta a dar conta do avistamento de uma pessoa a boiar no rio, junto à barragem, foi dado cerca 12.56 horas via 112, tendo sido mobilizados para o local três veículos e um bote, com dez operacionais dos Bombeiros de Ponte da Barca, meios do INEM, GNR e uma equipa da EDP. Nesta altura (15 horas), desloca-se para a zona uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo.

De acordo com o Comandante Carlos Veloso, após suspensão da atividade da barragem foi possível localizar o cadáver e aguarda-se agora a intervenção dos mergulhadores. Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, informou que não existe ainda informação relacionada com a possível identificação da vítima.