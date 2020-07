Dois concertos assinalam Folk Celta e marcam regresso dos espetáculos a Ponte da Barca

Hoje às 19:41 Facebook

O festival Folk Celta regressa este sábado, dia 25 de julho, a Ponte da Barca, em Viana do Castelo, com dois concertos.

Em comunicado, o município explica que, em virtude das restrições provocadas pela pandemia de covid-19, não é possível realizar o evento nos moldes habituais, mas a autarquia não quis deixar de assinalar a edição deste ano.

"As dificuldades provocadas pela pandemia não nos permitem realizar o festival Folk Celta como habitualmente acontece. No entanto, vamos assinalar a data com dois concertos", refere o presidente da Câmara de Ponte da Barca, Augusto Marinho, convidando os espetadores "a regressarem aos espetáculos com segurança".

