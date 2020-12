Resgatado corpo de homem no rio Lima em Ponte da Barca

O corpo de homem aparentando cerca de 60 anos de idade foi resgatado, este domingo, do rio Lima, em Ponte da Barca.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, às 10.37 horas foi recebido um alerta para a presença de "um corpo no rio, preso a um arbusto", na zona da praia fluvial de Lavradas. Não há indicações por agora de nenhum desaparecimento, com que este corpo possa estar relacionado. No local é aguardada a chegada da Polícia Judiciária.

Meios terrestres e aquáticos dos Bombeiros de Ponte da Barca estiveram envolvidos no resgate de um corpo, com 18 operacionais com sete viaturas e um bote. E também a VMER do Alto Minho e a GNR.