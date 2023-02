Explosão numa obra faz ferido grave em Ponte da Barca

Um trabalhador da construção civil ficou, esta quarta-feira, em estado grave, após uma explosão numa obra em Nogueira, Ponte da Barca.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo desconhece-se por agora a origem da explosão, que ocorreu, por volta das 11.40 horas, no decorrer de trabalhos de reconstrução de uma habitação na Rua do Redondo.

A vítima com 31 anos de idade foi transportada por um helicóptero do INEM para o hospital de Coimbra. No local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, INEM e GNR.