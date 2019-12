Fiéis deram fortuna para igreja mas a obra está encravada

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:46 Facebook

Quando em 18 de dezembro de 2017 um incêndio provocado por um curto-circuito destruiu por dentro a igreja de Lavradas, em Ponte da Barca, o bispo da diocese de Viana do Castelo apelou à generosidade do povo para se reconstruir o templo.

A população, as paróquias ao redor e as comunidades de emigrantes espalhadas pelo Mundo mobilizaram-se. Hoje os donativos atingem quase 400 mil euros, mas a obra não há maneira de sair do papel. E como se não chegasse a burocracia, não há um entendimento quanto ao projeto.

Em vez da simples reconstrução, a diocese aprovou a construção de uma igreja nova ao lado da velha. E a polémica estalou, porque há quem acuse a Igreja de "enganar" o povo. Entretanto, o projeto do templo novo está encravado na Câmara de Ponte da Barca há meio ano. Há dias, em vésperas do Natal, alguém pintou a negro nas paredes da igreja a palavra "vergonha".