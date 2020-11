Grávida encontrada morta em Ponte da Barca

Uma mulher de 37 anos, grávida de três meses, foi esta segunda-feira encontrada morta na cama em sua casa, em Grovelas, no concelho de Ponte da Barca.

O alerta foi dado por volta das 13.44 horas desta segunda-feira. A mulher, grávida de três meses, estava morta na cama da sua residência e foi encontrada pelos pais, quando regressaram dos trabalhos no campo durante a manhã.

A vítima residia na habitação com uma filha de dois anos.

As circunstâncias da morte estão a ser apuradas, segundo fonte do comando territorial da GNR de Viana do Castelo. Suspeita-se de uma paragem cardiorrespiratória.

Para o local foram mobilizados os bombeiros de Arcos de Valdevez, a ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV), a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma equipa de psicólogos do INEM.