Homem de 81 anos em estado grave após cair de muro em Ponte de Barca

Um homem com 81 anos ficou esta sexta-feira em estado grave, após cair de um muro com três metros de altura em Sampriz, Ponte da Barca.

Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para a ocorrência no Lugar de Livramento, foi recebido às 13.35 horas.

A vítima foi transportada para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo. O socorro foi prestado por equipa dos Bombeiros Voluntários e SIV de Arcos de Valdevez.