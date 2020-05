Homem em estado grave após cair a poço em Ponte da Barca

Um homem com 61 anos ficou ferido com gravidade após cair a um poço, com "cerca de cinco metros de profundidade", na tarde desta terça-feira, cerca das 14.32 horas, em Lavradas, Ponte da Barca.

Segundo o Comandante dos Bombeiros de Ponte da Barca, José Freitas, foi mobilizada uma equipa de resgate, mas quando chegou ao local, a vítima já tinha sido retirada.

O homem foi transportado para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo. O homem terá caído para dentro do poço quando se encontrava "a reparar a tampa na parte superior".

Prestaram socorro os Bombeiros de Ponte da Barca, a SIV de Arcos de Valdevez, a VMER do Alto Minho e GNR, num total de oito operacionais e quatro viaturas.