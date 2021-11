Um homem foi encontrado morto este sábado à tarde num tanque de água em Lavradas, Ponte da Barca.

De acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi recebido às 17.38 horas e quando os meios chegaram ao local a vítima já se encontrava cadáver.

Desconhecem-se as circunstâncias da ocorrência. Estiveram no local equipas dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, a SIV de Arcos de Valdevez, a VMER do Alto Minho e GNR.