Homem sofre queimaduras no rosto ao tentar acender lareira com gasolina

Um homem de 32 anos sofreu queimaduras no rosto e nos membros superiores ao tentar acender a lareira com gasolina, na sua habitação em Azias, Ponte da Barca.

O incidente ocorreu ao início da noite desta quinta-feira. De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado cerca das 19.40 horas e, no local, esteve uma ambulância dos Bombeiros de Ponte da Barca, a SIV de Arcos de Valdevez e a VMER de Viana do Castelo.

A vítima foi transportada para o hospital de Viana do Castelo.