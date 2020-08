Incêndio na fronteira do Lindoso "reduziu intensidade" ao fim do dia

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:11 Facebook

O incêndio ativo desde as 5:22 horas de sábado nas montanhas do Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG), da fronteira de Lindoso, em Ponte da Barca, continuava a arder ao início da noite deste domingo mas com menor intensidade.

Trabalho apeado e manual, com centena e meia de operacionais no terreno e "reforço aéreo conforme as necessidades", foi assim que durante todo o dia. E com previsão de continuar o combate noite dentro, mantendo todo o dispositivo. Segundo declarações do Segundo Comandante Operacional Distrital (CODIS) de Viana do Castelo, Paulo Barreiro, ao início da noite (20.00 horas) deste domingo, o incêndio estava "ativo, mas a reduzir intensidade". "Aparentemente está a ceder, mas ainda reserva muitas horas de trabalho pela frente. Os meios ainda estão cá todos a trabalhar no período noturno e vamos continuar a ter. Vamos continuar durante a noite e amanhã durante o dia", declarou

Sábado, um avião Canadair, que operava no combate despenhou-se, após recolher água na barragem do Alto Lindoso. Um dos pilotos morreu e outro ficou ferido com gravidade. O incêndio atinge uma grande extensão e arde também em território espanhol, em Manín, na zona de Lobios.