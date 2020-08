INEM: equipa de socorro chegou hora e meia após acidente

Nuno Miguel Ropio Hoje às 14:13 Facebook

O INEM garantiu, este domingo, que a equipa de emergência médica chegou junto das duas vítimas da queda do avião de combate a incêndios cerca de uma e meia após o acidente, perto de Ponte da Barca. O canadair despenhou-se pelas 11.16 horas de sábado e a equipa de emergência, após pousar a 300 metros do local, iniciou as manobras de reanimação pelas 12.43 horas.

Em reação a uma fita do tempo de socorro, noticiada este domingo pelo JN e que continha um lapso na hora de chegada do helicóptero de emergência médica, o INEM assegurou que a aeronave aterrou a 300 metros do local "exatamente às 12:28 horas".

A equipa alcançou as vítimas pelas 12.43 horas e iniciou "assistência médica diferenciada, continuando as manobras de reanimação que já tinham sido iniciadas pela equipa de socorro que primeiro chegou ao local".

"As vítimas receberam, por parte do INEM, assistência médica diferenciada tão rapidamente quanto possível, num local de muito difícil acesso", refere o Instituto de Emergência Médica.

O acidente ocorreu às 11.16 horas e o alerta foi dado pela Proteção Civil às 11.25 horas. Segundo o INEM foram ativadas, antes do héli estacionado em Macedo de Cavaleiros, a ambulância SIV de Arcos de Valdevez, às 11.26 horas, e a VMER de Viana do Castelo, às 11.27 horas.

Ao JN, fonte do INEM adiantou que o helicóptero de Macedo de Cavaleiros foi o primeiro a chegar ao local e que aquelas duas equipas terrestres de emergência não terão conseguido aceder ao terreno em que se deu a queda do avião por se tratar de uma zona mantanhosa de muito difícil acesso, já do lado da Galiza - a cerca de dois quilómetros da fronteira.

O acidente causou a morte a um piloto português, Jorge Jardim, de 65 anos, residente em Leiria e que estava ao serviço do Centro de Meios Aéreos de Castelo Branco. Um segundo piloto, de nacionalidade espanhola, ficou gravemente ferido e permanece internado no Hospital de Braga.

Propriedade da empresa Babcock e contratada pela Força Aérea para o dispositivo da Proteção Civil de combate a incêndios, o canadair caiu após ter feito uma manobra de reabastecimento na Barragem do Alto-Lindoso.