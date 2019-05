Alto Minho cria rede de parceiros para explorar atividades náuticas

Andreia Alexandra Fernandes Hoje às 14:19, atualizado às 14:48 Facebook

A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho está a investir 300 mil euros na criação do projeto "BlueWays" que vai permitir aos dez concelhos do distrito promover em conjunto várias atividades turísticas.

O mar, os rios e as serras serão percursos a explorar a partir de parcerias conseguidas com as empresas de animação turística que operam no território.

Segundo o presidente da CIM Alto Minho, José Maria Costa, este projeto vai permitir aos dez concelhos ter uma oferta variada de serviços, com qualidade e prestados por empresas devidamente capacitadas para desenvolver as atividades turísticas. "Este projeto pretende precisamente elevar esta rede de contactos, criar um pacote de oferta mais alargado para que o número de dias em que os turistas permanecem no território do Alto Minho seja cada vez maior, tendo mais diversidade de oferta, a cerca de 25 minutos de distância e sobretudo ofertas com muita qualidade", explica o presidente da CIM Alto Minho, José Maria Costa.

No âmbito deste projeto está já uma atividade de canyoning marcada para este fim de semana, para os dias 25 e 26 de maio, em Ponte da Barca e até ao final do mês de outubro, há várias iniciativas a decorrer em todos os concelhos e que vão desde kayak, windsurf, canoagem, passeios no rio, padle, rafting, remo, pesca e hidrospeed.

A riqueza natural que este território possui é considerada uma mais-valia para a implementação do "BlueWays", sendo que muitos destes percursos estão mesmo inseridos em espaços de conservação da natureza e que têm uma grande importância para o turismo e para a economia local.

Os "percursos azuis" vão assim ganhar uma nova dinâmica turística ao longo destes meses de atividades e vão permitir que os turistas numa vinda para o distrito de Viana do Castelo consigam ter um plano de atividades variado, feito em vários concelhos com os parceiros deste projeto, que desta forma conseguem ter uma maior organização dos percursos a explorar.