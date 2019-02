Aprovado projeto para construção de uma nova igreja em Ponte da Barca

Andreia Alexandra Fernandes Hoje às 16:40 Facebook

Vai arrancar, na freguesia de Lavradas, em Ponte da Barca, o novo projeto de construção da igreja que ardeu a 18 de dezembro de 2017.

Depois de terem sido apresentados três projetos para a igreja ardida e da população se ter mobilizado para angariar verbas, não só da própria freguesia, mas do distrito de Viana do Castelo e também das comunidades emigrantes, o projeto já foi aprovado pela diocese de Viana do Castelo e vai avançar.

O JN sabe de fonte ligada ao processo que todos os projetos para a igreja de Lavradas foram apresentados e colocados à discussão da população da freguesia, no entanto há quem não esteja satisfeito com a decisão de se construir uma nova igreja em substituição da que ardeu em dezembro de 2017 e chegue mesmo a pedir à diocese que reconsidere a decisão.

A "onda" de descontentamento com a escolha do projeto partiu do pai do atual presidente de junta, que chegou mesmo a demitir-se da Confraria da Igreja por não concordar com a escolha da maioria. Este movimento gerado após esta decisão chegou mesmo a afirmar que exigiria a devolução dos donativos atribuídos aquando do peditório a favor da igreja.

O JN sabe ainda que o padre da freguesia, Filipe Sá, ponderou abandonar o cargo e só não o fez pela intervenção que um grupo de jovens teve junto do próprio para que se mantivesse em Lavradas e para dar continuidade ao projeto da igreja.

Contactado pelo JN, o presidente de Junta de Freguesia, André Fernandes, remeteu esclarecimentos para mais tarde afirmando apenas que "não manifesta apoio a qualquer projeto", apenas apoio ao povo e que espera que a situação se resolva "o mais rápido possível".