Cadáver encontrado em Ponte da Barca por pescadores

O cadáver de um homem foi encontrado esta tarde no rio Lima, na freguesia de Entre Ambos-os-Rios, em Ponte da Barca.

O corpo foi avistado por pescadores de Amares que estavam junto ao rio e quando os Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca chegaram já nada havia a fazer, sendo que o óbito foi declarado no local.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca estava um homem natural de Arcos de Valdevez dado como desaparecido e tudo indica que o cadáver encontrado seja desse indivíduo.

No local esteve a VMER de Viana do Castelo, a SIV de Arcos de Valdevez e ainda uma viatura do corpo de Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, a GNR e o Núcleo de Investigação Criminal.