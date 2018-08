Cortejo de S. Bartolomeu exaltou a identidade rural de Ponte da Barca

Idalina Casal Ontem às 22:09 Facebook

Milhares de pessoas assistiram na tarde desta quinta-feira ao cortejo etnográfico da Romaria de S. Bartolomeu, em Ponte da Barca. O desfile durou cerca de duas horas e deu uma espécie de lição de história sobre a ruralidade de Ponte da Barca.

O ciclo do linho, a cavada e sachada da terra, desfolhada do milho, poda, vindimas e azeite foram apenas alguns dos temas do desfile que representa a essência e o orgulho do povo barquense. Pelo caminho não faltaram as típicas brincadeiras de quem trabalha no campo e no público muitos puderam comer chouriço, presunto, tremoços e broa e beber vinho de tijela.

A madrugada desta quinta-feira é a mais aguardada desta romaria. São esperadas dezenas de rusgas que durante toda a noite vão espalhar alegria e estúrdia pela vila. Diz quem participa nesta festa que o S. Bartolomeu é único porque é impossível não ser contagiado pela alegria que reina na vila.