Desfolhada minhota atraiu centenas de pessoas a Lavradas

De mangas arregaçadas, centenas de pessoas juntaram-se este sábado à noite em Lavradas, Ponte da Barca, para participar na tradicional desfolhada minhota, o maior evento da freguesia pensado para recriar a antiga tradição agrícola de desfolhar o milho ao serão, sempre num momento de união e alegria entre a população.

Virgínia Simões há mais de 20 anos que vem de Barcelos de propósito para participar nesta desfolhada tradicional. Gosta tanto da experiência que há alguns anos começou a organizar uma excursão com mais de meia centena de pessoas que vêm de autocarro até Lavradas para desfolhar milho, cantar e dançar.

O ambiente começa cedo a animar ao som de concertinas e castanholas e rodas de gente a dançar. "O ano passado saí daqui às sete da manhã", confessou Virgínia, já com uma espiga vermelha na mão para levar de recordação.

Esta desfolhada minhota é organizada pela Junta de Freguesia de Lavradas e conta com o apoio municipal. O autarca da freguesia, André Fernandes, contou que este evento começou no início da década de 90 e ganhou força depois de uma visita de Cavaco Silva à freguesia quando andava em campanha eleitoral. "Atualmente é o nosso maior evento e recebe gente de todo país. Contamos com o apoio de quase cem pessoas para fazer comida que privilegia os nossos produtos como o caldo de farinha e a broa cozida em fornos antigos", explicou, satisfeito pela adesão de pessoas em mais uma edição da desfolhada.