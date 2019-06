Despiste de mota provoca ferido grave em Ponte da Barca

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:48 Facebook

Um homem com 29 anos ficou ferido com gravidade após despiste, cerca das 17 horas desta sexta-feira, da mota que conduzia em Sampriz, Ponte da Barca.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (Cdos) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu no lugar da Granja, num local de difícil acesso, pelo que o socorro teve de ser prestado com recurso a uma viatura TT dos Bombeiros de Ponte da Barca.

A vítima foi transportada em estado considerado grave para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (Ulsam) em Viana do Castelo.

Foram mobilizados um total de seis operacionais com três viaturas das corporações de Bombeiros de Ponte da Barca e de Vila Verde, e SIV de Ponte de Lima.