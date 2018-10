Hoje às 18:22 Facebook

O Sarrabulho vai ser o prato em destaque no dia 11 de novembro, em Ponte da Barca.

Depois do Cozido à Portuguesa, da Lampreia, do Cabrito à Serra Amarela, da Posta Barrosã e do Naco à Terras da Nóbrega, o município de Ponte da Barca termina o ciclo dos Domingos Gastronómicos com o Sarrabulho a reinar.

